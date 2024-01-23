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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يرد علي تصريحات ألمانيا بشأن الصراع العسكري مع روسيا

روسيا وألمانيا
روسيا وألمانيا

علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على تصريح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، حول الصراع العسكري مع روسيا.

وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية: “يجب على برلين أن تدرك خطر الصراع العسكري مع روسيا.. الآن تتسابق جميع العواصم الأوروبية للإعلان عن خطر سريع الزوال ينبع من روسيا”.

وأضاف: “كل شيء هنا مفهوم تماما.. لقد أنفق الأوروبيون الكثير من الأموال على أوكرانيا.. وفي وقت من الأوقات، وصف الرئيس الأمريكي ذلك بأنه استثمار بالمعنى المقصود من الأمريكيين، ولكن إذا التزمنا بنقطة إن الرأي القائل بأن هذا استثمار، ثم فشل.. والأوروبيون يفهمون هذا جيدًا، أن هذه الأموال تم إهدارها”.

وتابع قائلا: “الآن هم بحاجة إلى حشد الرأي العام بطريقة ما، وإثارة اهتمامهم بشكل مصطنع، واختراع عدو خارجي”.

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وقال بيسكوف، إن روسيا الضخمة كانت دائمًا عدوًا خارجيًا مثاليًا لأوروبا الغربية.

وشدد المتحدث باسم الكرملين، على أنه “علاوة على ذلك، فإن روسيا استيقظ فيها الدب وزحف خارجاً من العرين، هم أيقظوه.. لقد أيقظوه عن وعي.. وهم يفعلون ذلك”.

الكرملين روسيا المانيا

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