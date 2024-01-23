انهيار أرضي في الصين يتسبب في مصرع 31 شخصا

أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، أنه انتشل رجال الإنقاذ من تحت الأنقاض جثث 31 ساكنا قتلوا في انهيار أرضي في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين.

وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن 20 حالة وفاة بسبب الانهيار الأراضي.

وتجري عملية البحث عن 10 أشخاص آخرين فقدوا، ويشارك في العملية حوالي 80 كلب إنقاذ وأكثر من 1000 فرد من أفراد الطوارئ و150 وحدة من المعدات الخاصة مثل الحفارات والجرافات والشاحنات.

وحشدت السلطات الصينية عدة وكالات للبحث عن المفقودين وإنقاذهم، وتم إجلاء ما يصل إلى 918 ساكنًا من منطقة الكارثة.

وأمر الرئيس الصيني شي جين بينج، في وقت سابق، ببذل كل الجهود لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في موقع الانهيار الأرضي في مقاطعة يوننان.

وعلى جانب آخر، وقع زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، في مقاطعة أوتشتوربان في الساعة 02:09 بتوقيت بكين، حيث كان مركز الزلزال على عمق 22 كم.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني، إنه بعد ذلك تم تسجيل عدة هزات ارتدادية تصل قوتها إلى 5.3 درجة.