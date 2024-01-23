انهيار المباني.. زلزال بقوة 7 ريختر يضرب منطقة شينجيانج في الصين

ذكرت صحيفة شينجيانج ديلي الصينية، اليوم الثلاثاء، أن هناك 6 أشخاص أصيبوا في الزلزال الذي وقع في مقاطعة أوتشتوربان في ولاية أكسو بمنطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم في الصين.

وأضافت صحيفة شينجيانج ديلي الصينية، أنه من بين المصابين الـ 6، هناك 2 في حالة خطيرة.

وأشارت الصحيفة الصينية، أن هناك 7 منازل انهارت وتضرر 78 منزلا، وانهارت بعض الهياكل الزراعية في منطقة الزلزال.

ووقع زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، في مقاطعة أوتشتوربان في الساعة 02:09 بتوقيت بكين، حيث كان مركز الزلزال على عمق 22 كم.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني، إنه بعد ذلك تم تسجيل عدة هزات ارتدادية تصل قوتها إلى 5.3 درجة.