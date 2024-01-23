الصين تعيد إطلاق سوقها الطوعية لتعويض الكربون

أعادت الصين إطلاق سوقها الطوعية لتعويض الكربون بعد توقف لمدة طويلة، إذ قدمت تمويلاً لمشروعات تتمتع بالقدرة على الحد من الانبعاثات، ولكنها تجد صعوبة في تحقيق أرباح.

وذكر التلفزيون الحكومي الصيني أن التداول على المستوى الوطني لأرصدة ائتمان خفض الانبعاثات المعتمدة بدأ اليوم في بكين.

في عام 2017، توقف إصدار أرصدة الائتمان لمنع وجود فائض بالمعروض.

وتواصلت الجهود لإعادة تشغيل السوق على مدى أكثر من عام، مع اختيار بورصة بكين الخضراء الصينية لاستضافة عمليات التداول.

في بداية الأمر، ستكون الأرصدة الوحيدة المتاحة خاصة بالمشروعات المعتمدة قبل 2017.

ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة الموافقة على مشروعات جديدة في وقت لاحق.

