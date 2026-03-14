سفاجا.. حملة تفتيشية مكثفة على المحلات والأسواق لضبط السلع غير الصالحة

نفذت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا حملة تفتيشية موسعة على عدد من المحلات التجارية بالمدينة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمختلف مدن المحافظة.

وجاءت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، حيث شملت المرور على عدد من محلات السوبر ماركت ومحلات الجزارة ومخبز إفرنجي، بالإضافة إلى محل لتجارة البيض، وذلك بمناطق الأشغال العسكرية ومحيط مجلس المدينة.

وخلال الحملة تم التفتيش على صلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وإعدام عدد من المنتجات الغذائية التي ظهرت عليها علامات الفساد وعدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع تداول أي سلع غير مطابقة للمواصفات.

وشارك في الحملة ممثلو قسم التعاون والإنتاج ومركز الإصدار، وإدارة التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء بالبحر الأحمر، والطب البيطري، إلى جانب شرطة المرافق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها خلال الحملة، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وتوفير سلع غذائية آمنة للمواطنين.