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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في الأرواح بمخيمي البريج والمغازي

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنه تم تأكيد الإيقاع بعدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح خلال سلسة من الهجمات اليوم الثلاثاء.

وأوضحت سرايا القدس عبر قناتها على تليجرام، أن المهام التي قام بها المجاهدين كالتالي:

  • استهداف دبابة صهيونية وجرافة عسكرية بقذائف الـ (RPG) شرق المغازي.
  • قصف تجمعات لجنود وآليات العدو جنوب شرق مخيم البريج بوابل من قذائف الهاون وصواريخ (بدر 1).
  • استهداف مجموعة من قناصة العدو تحصنت في أحد المباني بمخيم المغازي بصاروخين من نوع (107) الموجهة.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية سرايا القدس، قصف بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم شرق مخيم البريج.

وقالت سرايا القدس، أنها خاضت اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود العدو  في محاور التقدم شرق مدينة غزة.

واستهدفت سرايا القدس آلية عسكرية لجيش الاحتلال بقذيفة "تاندوم" شرق جباليا.

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سرايا القدس فلسطين حركة الجهاد الإسلامي المغازي مخيم البريج غزة

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