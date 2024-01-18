سرايا القدس تعلن خوض اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في خان يونس

أعلنت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم وسط وشرق وجنوب مدينة خان يونس.

وقالت سرايا القدس، في وقت سابق من اليوم، أنه بعد عودة مجاهديها من مناطق الاشتباك في مخيم البريج بـ غزة، أكدوا إيقاعهم عددا من جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح خلال سلسلة من المهام.

وأضافت سرايا القدس عبر قناتها على تليجرام، أن المهام التي قام بها المجاهدين كانت استهداف آلية عسكرية وجرافة من نوع D9 بقذائف الـ (RPG) شرق البريج، وقصف بقذائف الهاون تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي خلف موقع عيسى وقرب موقع أبو مدين جنوب البريج، وقصف تجمع لجنود العدو قرب بوابة المدرسة وبوابة أبو صفية شرق البريج.