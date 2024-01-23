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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الحرب ضد غزة.. إصابة 20 ألف شخص بـ إعاقة في إسرائيل

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفاد موقع “كالكاليست” العبري، اليوم الثلاثاء، نقلا عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، بأن الوزارة تتوقع تقديم 20 ألف طلب إعاقة حتى نهاية عام 2024 معظمهم بسبب الحرب في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 17 عسكريا في صفوفه خلال معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، رفع الجيش الإسرائيلي عدد مصابيه جراء عمليات المقاومة إلى 2689 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة.

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وأفادت القناة الـ11 العبرية بارتفاع عدد الجنود القتلى منذ بدء عملية الغزو البري لقطاع غزة الى رقم جديد بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية الشديدة.

الدفاع الإسرائيلية جيش الاحتلال غزة

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