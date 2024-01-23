كتائب القسام تستولي على 3 طائرات مسيرة إسرائيلية.. تفاصيل

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن مجاهديها تمكنوا من تفجير غرفة مفخخة مسبقاً في قوة إسرائيلية راجلة، مما أدى لمقتل 3 جنود وإصابة عدد آخر غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت كتائب القسام عبر قناتها على تيليجرام، أنه تم تستهدف 3 جرافات إسرائيلية من نوع D9 بقذائف التاندوم والياسين 105 غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام إنها دكت أيضا تجمعات قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما أنها تمكنت من الاستيلاء على 3 طائرات مسيرة إسرائيلية منها طائرتين انتحاريتين من نوع "ماعوز" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.