بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي غير قادر على إيجاد عقوبات آخري ضد روسيا

أفادت صحيفة بوليتيكو، إن الاتحاد الأوروبي يجد صعوبة في فرض قيود جديدة على روسيا لأنه لم يعد هناك عقوبات متبقية يمكنها الإضرار بـ موسكو.

وقالت الصحيفة نقلاً عن دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي: "المشكلة الأكبر هي أن جميع البنود الكبيرة قد تم فرض عقوبات عليها بالفعل، أو أن البنود الكبيرة الأخرى غير متاحة، مثل الطاقة النووية أو الغاز الطبيعي المسال".

واضافت الصحيفة أن المجتمع الأوروبي لا يزال يمثل بقرة حلوب لـ روسيا، التي لا تزال موردا إقليميا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال، وقد قامت بعض دول الاتحاد الأوروبي بزيادة كبيرة في وارداتها من هذا الوقود من روسيا.

وقالت بوليتيكو: "عارضت المجر ودول شرق الاتحاد الأوروبي الأخرى فرض عقوبات على القطاع النووي الروسي، في حين تقوم شركة روساتوم الروسية حاليا ببناء مفاعلين جديدين للمجر".

وصرح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي للصحفيين، في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على روسيا بحلول الذكرى الثانية لبدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.