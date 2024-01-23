عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي غير قادر على إيجاد عقوبات آخري ضد روسيا

روسيا والاتحاد الأوروبي
روسيا والاتحاد الأوروبي

أفادت صحيفة بوليتيكو، إن الاتحاد الأوروبي يجد صعوبة في فرض قيود جديدة على روسيا لأنه لم يعد هناك عقوبات متبقية يمكنها الإضرار بـ موسكو.

وقالت الصحيفة نقلاً عن دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي: "المشكلة الأكبر هي أن جميع البنود الكبيرة قد تم فرض عقوبات عليها بالفعل، أو أن البنود الكبيرة الأخرى غير متاحة، مثل الطاقة النووية أو الغاز الطبيعي المسال".

واضافت الصحيفة أن المجتمع الأوروبي لا يزال يمثل بقرة حلوب لـ روسيا، التي لا تزال موردا إقليميا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال، وقد قامت بعض دول الاتحاد الأوروبي بزيادة كبيرة في وارداتها من هذا الوقود من روسيا. 

وقالت بوليتيكو: "عارضت المجر ودول شرق الاتحاد الأوروبي الأخرى فرض عقوبات على القطاع النووي الروسي، في حين تقوم شركة روساتوم الروسية حاليا ببناء مفاعلين جديدين للمجر".

وصرح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي للصحفيين، في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على روسيا بحلول الذكرى الثانية لبدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

روسيا تعلن قصف مرافق الإنتاج العسكري الأوكرانية في كييف وخاركيف

بوتين: المحطة النووية في الضبعة أهم المشاريع بين روسيا ومصر

الاتحاد الأوروبي روسيا موسكو الغاز الطبيعي المسال الطاقة النووية شركة روساتوم الروسية المجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي: مصر أثبتت أنها شريك يعتمد عليه بالمنطقة.. فيديو

افتقاد حس العدالة.. السودان ينتقد عقوبات الاتحاد الأوروبي على مؤسسات الدولة

وزير خارجية إسرائيل يتهرب من مناقشة الاتحاد الأوروبي حول حل الدولتين

المجر تقف كالشوكة في الحلق لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي |ماذا يحدث؟

ضخ استثمارات كبيرة في مصر|ماذا دار في محادثات وزير الخارجية مع مسئولي الاتحاد الأوروبي

ترشيحاتنا

عثر عليهما هياكل عظمية.. أب يغسل عار ابنته وعشيقها في صحراء القاهرة

القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا تنفذ غارة ضد جماعة الشباب بالصومال

مقتـ.ل فتاة وعشيقها بسبب “الحرام” في جبل المعادي| تفاصيل

بدء المرحلة الرئيسية من بناء مجموعة الطاقة الرابعة بمحطة الضبعة النووية |شاهد

منعهم تدريجيا من العمل الحر.. قرارات سعودية بشأن عمال توصيل الطلبات غير المواطنين

الإعلان عن قوائم ترشيحات الأوسكار لعام 2024.. بث مباشر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروسة.. مي كساب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بعد نقل العوضي للمستشفى.. آثار جسدية قد تصل للوفاة بسبب الطلاق

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في JoyAwards بالرياض| شاهد

فيديو

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

أسعار الذهب الآن في مصر| شاهد

لها تقدير خاص.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل حلقتها مع الإعلامية هالة سرحان

حالته صعبة.. العوضي في المستشفي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ