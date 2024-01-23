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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن قصف مرافق الإنتاج العسكري الأوكرانية في كييف وخاركيف

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها شنت ضربات صاروخية على مرافق الإنتاج العسكري الأوكرانية وضربت بنجاح جميع الأهداف المقصودة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الدفاع، في بيان، إن الضربات نفذت بصواريخ جوية وبرية ضد الشركات التي تنتج الصواريخ والمتفجرات والذخيرة.

وقال المسؤولون الأوكرانيون، في وقت سابق، إن روسيا شنت ضربة جوية على أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 60 آخرين.

وقال المسؤولون إن الهجوم الصاروخي في الصباح الباكر استهدف في الغالب أكبر مدينتين في البلاد، كييف وخاركيف.

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