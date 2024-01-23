روسيا تعلن قصف مرافق الإنتاج العسكري الأوكرانية في كييف وخاركيف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها شنت ضربات صاروخية على مرافق الإنتاج العسكري الأوكرانية وضربت بنجاح جميع الأهداف المقصودة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الدفاع، في بيان، إن الضربات نفذت بصواريخ جوية وبرية ضد الشركات التي تنتج الصواريخ والمتفجرات والذخيرة.

وقال المسؤولون الأوكرانيون، في وقت سابق، إن روسيا شنت ضربة جوية على أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 60 آخرين.

وقال المسؤولون إن الهجوم الصاروخي في الصباح الباكر استهدف في الغالب أكبر مدينتين في البلاد، كييف وخاركيف.