رويترز: إيطاليا تسعى لاستخدام رئاسة مجموعة السبع لتعزيز دعم أوكرانيا

ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن مصدر مطلع لم يذكر إسمه، أن إيطاليا تسعى لاستغلال رئاستها لمجموعة السبع (G7) هذا العام لتحدي الفكرة الشائعة بشكل متزايد بأن روسيا تنتصر في أوكرانيا وأن الغرب سئم الحرب.

وقال المصدر لوكالة رويترز إن القضايا الرئيسية على جدول أعمال الزعماء ستشمل الصراع في الشرق الأوسط والأمن الغذائي وتغير المناخ والتنمية في أفريقيا والتفاعل مع الصين والذكاء الاصطناعي.

وأضاف المصدر أن الحرب الروسية الأوكرانية ستكون أيضا نقطة مهمة على جدول الأعمال كما حدث في الرئاستين الأخيرتين لمجموعة السبع.

وبحسب ما ورد يهدف زعماء مجموعة السبع إلى إظهار أنهم ما زالوا ملتزمين تمامًا تجاه كييف ولا يمكنهم المخاطرة بإظهار علامات الضعف بعد عامين تقريبًا من شن روسيا غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا.

وقال المصدر لرويترز: "يجب أن نغير الخطاب بشأن أوكرانيا".

وتزايدت المخاوف بشأن مستقبل الدعم الغربي لأوكرانيا في الأشهر الأخيرة، حيث لا تزال المساعدات العسكرية والمالية التي تقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بقيمة أكثر من 100 مليار دولار متوقفة بسبب الاضطرابات السياسية الداخلية.

وستترأس إيطاليا مجموعة السبع، التي تضم أيضًا ألمانيا والولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا، طوال عام 2024 وستستضيف قمة مجموعة السبع في يونيو.

وتخطط إيطاليا لعقد 20 اجتماعًا وزاريًا خلال رئاستها لمجموعة السبع، بدءًا باجتماع لمدة ثلاثة أيام حول الصناعة والتكنولوجيا والرقمنة في الفترة من 13 إلى 15 مارس، وفقًا للوسيلة الإعلامية.

وذكرت بلومبرج في 10 يناير الجاري، نقلًا عن أشخاص مطلعين على المناقشات، أن رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني كانت تحث نظيرها المجري فيكتور أوربان على الإفراج عن 50 مليار يورو (55 مليار دولار) من مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في محادثات عبر القنوات الخلفية.

وقد عارض أوربان وحده حزمة التمويل التي قدمها الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، مما أدى إلى تأخير الدعم الحاسم لأوكرانيا.

وسيقوم الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في اتفاقية التمويل لمدة أربع سنوات في قمة طارئة في الأول من فبراير.