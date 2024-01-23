عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: إيطاليا تسعى لاستخدام رئاسة مجموعة السبع لتعزيز دعم أوكرانيا

ميلوني
ميلوني

ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن مصدر مطلع لم يذكر إسمه، أن إيطاليا تسعى لاستغلال رئاستها لمجموعة السبع (G7) هذا العام لتحدي الفكرة الشائعة بشكل متزايد بأن روسيا تنتصر في أوكرانيا وأن الغرب سئم الحرب.

وقال المصدر لوكالة رويترز إن القضايا الرئيسية على جدول أعمال الزعماء ستشمل الصراع في الشرق الأوسط والأمن الغذائي وتغير المناخ والتنمية في أفريقيا والتفاعل مع الصين والذكاء الاصطناعي.

وأضاف المصدر أن الحرب الروسية الأوكرانية ستكون أيضا نقطة مهمة على جدول الأعمال كما حدث في الرئاستين الأخيرتين لمجموعة السبع.

وبحسب ما ورد يهدف زعماء مجموعة السبع إلى إظهار أنهم ما زالوا ملتزمين تمامًا تجاه كييف ولا يمكنهم المخاطرة بإظهار علامات الضعف بعد عامين تقريبًا من شن روسيا غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا.

وقال المصدر لرويترز: "يجب أن نغير الخطاب بشأن أوكرانيا".

وتزايدت المخاوف بشأن مستقبل الدعم الغربي لأوكرانيا في الأشهر الأخيرة، حيث لا تزال المساعدات العسكرية والمالية التي تقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بقيمة أكثر من 100 مليار دولار متوقفة بسبب الاضطرابات السياسية الداخلية.

وستترأس إيطاليا مجموعة السبع، التي تضم أيضًا ألمانيا والولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا، طوال عام 2024 وستستضيف قمة مجموعة السبع في يونيو.

وتخطط إيطاليا لعقد 20 اجتماعًا وزاريًا خلال رئاستها لمجموعة السبع، بدءًا باجتماع لمدة ثلاثة أيام حول الصناعة والتكنولوجيا والرقمنة في الفترة من 13 إلى 15 مارس، وفقًا للوسيلة الإعلامية.

وذكرت بلومبرج في 10 يناير الجاري، نقلًا عن أشخاص مطلعين على المناقشات، أن رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني كانت تحث نظيرها المجري فيكتور أوربان على الإفراج عن 50 مليار يورو (55 مليار دولار) من مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في محادثات عبر القنوات الخلفية.

وقد عارض أوربان وحده حزمة التمويل التي قدمها الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، مما أدى إلى تأخير الدعم الحاسم لأوكرانيا. 

وسيقوم الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في اتفاقية التمويل لمدة أربع سنوات في قمة طارئة في الأول من فبراير.

رئاسة مجموعة السبع الصراع في الشرق الأوسط الامن الغذائي التنمية فى إفريقيا الذكاء الاصطناعي الحرب الروسية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

راتب يصل إلى 13 ألف جنيه.. وظائف خالية بالقاهرة والجيزة.. قدم الآن

السيناريو يتكرر| هل يفعلها المنتخب ويصعد لنهائي إفريقيا بفضل أبوجبل؟.. والشناوي يعود للأهلي للعلاج

روسيا تسخر من تواصل الرئيس الأمريكي مع الموتى

جريمة تهز القاهرة.. أب ينهي حياة ابنته ويدعى سقوطها من البلكونة

يتماثل للشفاء .. مصادر مقربة تنفي وفاة هاني الناظر بعد تداولها على السوشيال ميديا

مفاجأة شعرية.. روبوت خدمة يثور على العملاء| ما القصة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير نزلة البرد.. العوضي يعاني من وعكة صحية شديدة لهذا السبب| تفاصيل

تشبه العروسة.. مي كساب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بعد نقل العوضي للمستشفى.. آثار جسدية قد تصل للوفاة بسبب الطلاق

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

فيديو

سعرها 200 ألف.. موعد طرح أول سيارة كهربائية في مصر

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

أسعار الذهب الآن في مصر| شاهد

لها تقدير خاص.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل حلقتها مع الإعلامية هالة سرحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ