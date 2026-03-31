مفترق طرق في كامب نو.. مستقبل ليفاندوفسكي يربك حسابات برشلونة

يعيش النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي حالة من الغموض بشأن مستقبله مع برشلونة، في ظل اقتراب نهاية عقده، وهو ما فتح باب الجدل داخل النادي حول مصير أحد أبرز مهاجميه في السنوات الأخيرة.

ورغم وجود اتجاه داخل الإدارة، بقيادة خوان لابورتا، لتمديد عقد اللاعب لموسم إضافي، فإن هذا الطرح لا يحظى بإجماع كامل، حيث ترى بعض الأصوات ضرورة تجديد الدماء في الخط الأمامي، مقابل تمسك أطراف أخرى بخبرة اللاعب وقدرته التهديفية.

وبحسب تقارير صحفية، فإن تمديد عقد ليفاندوفسكي مشروط بموافقته على تخفيض راتبه، خاصة أنه يُعد من بين الأعلى أجرًا في الفريق، وهو ما يمثل نقطة حاسمة في المفاوضات الجارية.

من جانبه، لم يحسم اللاعب موقفه النهائي، مؤكدًا أنه سيمنح نفسه الوقت الكافي قبل اتخاذ القرار، على أن يحسم مستقبله خلال شهري أبريل أو مايو.

وفي الوقت ذاته، يتلقى ليفاندوفسكي عروضًا مغرية من أندية الدوري السعودي، إلى جانب اهتمام من الدوري الأمريكي، حيث يبرز شيكاغو فاير كأحد أبرز المهتمين بضمه، فضلًا عن اهتمام أوروبي من ميلان ويوفنتوس.

ورغم هذه العروض، لا يزال اللاعب يقدم مستويات مميزة تحت قيادة هانز فليك، بعدما سجل 16 هدفًا هذا الموسم، ما يعكس استمراريته في العطاء.