برشلونة يتحرك لضم أصلاني.. مهاجم هوفنهايم على رادار “البلوجرانا” لخلافة ليفاندوفسكي

بدأ برشلونة خطواته الرسمية لدراسة التعاقد مع المهاجم الشاب فيسنيك أصلاني، لاعب هوفنهايم، بعد تألقه اللافت هذا الموسم في الدوري الألماني.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، فإن القدرات التهديفية للمهاجم الكوسوفي جعلته هدفًا لعدة أندية كبرى في أوروبا، خاصة من الدوري الإنجليزي والألماني والإيطالي، إلى جانب اهتمام برشلونة الذي بدأ بالفعل في جمع المعلومات حول اللاعب.

ورغم التكتم الكبير من جانب هوفنهايم ووكيل اللاعب، أيمن دهماني، بشأن مستقبل أصلاني، إلا أن التطورات الأخيرة كشفت عن تحركات فعلية، خاصة بعد تألقه مع منتخب كوسوفو، ما أعاد اسمه بقوة إلى سوق الانتقالات.

وأكد وكيله أن برشلونة طلب معلومات رسمية عن وضع اللاعب، في خطوة تعكس جدية النادي الكتالوني، الذي يسعى لتدعيم خط الهجوم، تحسبًا لأي تغييرات محتملة، أبرزها رحيل روبرت ليفاندوفسكي.

ويُعد أصلاني خيارًا مناسبًا لإدارة برشلونة، نظرًا لقيمته المالية المعقولة، حيث تشير التقارير إلى وجود شرط جزائي في عقده قد لا يتجاوز 30 مليون يورو، وهو رقم يتماشى مع الوضع الاقتصادي للنادي.

وكان اللاعب قد عبّر سابقًا عن حلمه باللعب في الدوري الإسباني، وتحديدًا مع برشلونة، ما قد يمنح الصفقة دفعة قوية خلال الفترة المقبلة.