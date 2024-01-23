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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على بلدات جنوب لبنان

أرشيفية
أرشيفية

أفادت شبكة "الميادين" اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن طائرات حربية إسرائيلية نفذت غارة جوية على بلدة رومين جنوب لبنان، كما وردت أنباء عن تنفيذ غارة أخرى على منزل في بلدة الجميجمة.

ويأتي ذلك بعد أن أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صورايخ حزب الله ألحقت أضرارا بالبنية التحتية في قاعدة المراقبة الجوية ميرون الواقعة في شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن استهدافه قاعدة ميرون الإسرائيلية للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية.
ووفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، أصدرت المقاومة الاسلامية في لبنان، اليوم الثلاثاء، بيانا جاء فيه أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‏‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:50) من صباح اليوم الثلاثاء 23-01-2024 قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية".
وأضاف البيان أن "ذلك رداً على الاغتيالات الأخيرة في لبنان وسوريا والاعتداءات المتكررة على المدنيين والمنازل في قرانا الصامدة بعدد كبير من الصواريخ المناسبة وحققوا فيها اصابات مباشرة".

طائرات حربية إسرائيلية غارة جوية جنوب لبنان صورايخ حزب الله إسرائيل قاعدة ميرون الإسرائيلية

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