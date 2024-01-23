إيقاف ملاحظين وضبط حالتي غش لطالبتين خلال امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة

قرر أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إيقاف 2 من الملاحظين بإدارة بولاق الدكرور، لإخلالهما بأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

كما تم ضبط حالتى غش لطالبتين بنفس الإدارة من خلال استخدام الهاتف المحمول وتم تحويل الحالتين للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، بمدرستي ( مجمع النور للتعليم الأساسي، وأم خنان الإعدادية بنين) التابعتين لإدارة الحوامدية التعليمية، وكان في استقباله محمد قطب مدير عام الإدارة.

كما واصل سلومة جولته وتابع لجان مدرسة أحمد عرابي الابتدائية التابعة لإدارة البدرشين التعليمية، وكان في استقباله خالد البحيري مدير عام الإدارة.

وأدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية امتحانهم فى مادتي العلوم والتربية الفنية، وحضر الامتحان فى مادتى العلوم والتربية الفنية 197360 طالبا وطالبة بنسبة حضور 98 % .

وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف المتابعات المستمرة لانضباط سير الامتحانات ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات الواردة من الوزارة.



وكذلك أدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانهم فى مواد اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وتطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

وخلال متابعته اطمأن وكيل تعليم الجيزة، على سير العملية الامتحانية واتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، وشدد سيادته على منع دخول الهاتف المحمول داخل اللجان سواءً للطلبة أو الملاحظين أو أي من العاملين داخل اللجان حتى ولو كان مغلقاً.

كما تأكد سلومة، من وضوح ورقة الأسئلة ومستوى الامتحان في ظل مواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة، واطمأن من أبنائه الطلاب على مستوى أسئلة الامتحان ووضوحها.