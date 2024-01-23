عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إيقاف ملاحظين وضبط حالتي غش لطالبتين خلال امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة

امتحانات
امتحانات

قرر أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إيقاف 2 من الملاحظين بإدارة بولاق الدكرور، لإخلالهما بأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

كما تم ضبط حالتى غش لطالبتين بنفس الإدارة من خلال استخدام الهاتف المحمول وتم تحويل الحالتين للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، بمدرستي ( مجمع النور للتعليم الأساسي، وأم خنان الإعدادية بنين) التابعتين لإدارة الحوامدية التعليمية، وكان في استقباله محمد قطب مدير عام الإدارة.

كما واصل سلومة جولته وتابع لجان مدرسة أحمد عرابي الابتدائية التابعة لإدارة البدرشين التعليمية، وكان في استقباله خالد البحيري مدير عام الإدارة.

وأدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية امتحانهم فى مادتي العلوم والتربية الفنية، وحضر الامتحان فى مادتى العلوم والتربية الفنية 197360 طالبا وطالبة بنسبة حضور 98 % .

وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف المتابعات المستمرة لانضباط سير الامتحانات ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات الواردة من الوزارة.

وكذلك أدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانهم فى مواد اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وتطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

وخلال متابعته اطمأن وكيل تعليم الجيزة، على سير العملية الامتحانية واتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، وشدد سيادته على منع دخول الهاتف المحمول داخل اللجان سواءً للطلبة أو الملاحظين أو أي من العاملين داخل اللجان حتى ولو كان مغلقاً.
كما تأكد سلومة، من وضوح ورقة الأسئلة ومستوى الامتحان في ظل مواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة، واطمأن من أبنائه الطلاب على مستوى أسئلة الامتحان ووضوحها.

 

امتحانات الشهادة الاعدادية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وزارة التربية والتعليم إستخدام الهاتف المحمول مجمع النور للتعليم الأساسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

موضوعات متعلقة

رش وتجريع وتحصين 2725 رأس ماشية وطائر بقافلة بيطرية مجانية في الجيزة|شاهد

الجيزة: رفع الإشغالات من شوارع خالد بن الوليد ومسجد المدينة بالهرم

تفعيل المبادرات.. محافظ الجيزة يؤكد ضرورة تضافر الجهود للحد من الزيادة السكانية

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أطفيح

محافظ الجيزة يكرم طالبة بالثانوي لحصدها الميدالية الذهبية ببطولة انجلترا للخماسي الحديث

انتظام العمل بمشروع تحسين الرؤية البصرية للمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير والتوسعة والرصف بطرق أبو ربع والطرفاية

محافظ الجيزة: خطة شاملة لإدراج القرى المنتهي أعمال المرافق بها للرصف بالانترلوك

ترشيحاتنا

حكم التشويش أو التدخين أثناء قراءة القرآن.. دار الإفتاء تحذر

4228 جنيها|صعود جديد بأسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

وزير الخارجية المجري يتلقى تهديدات قبل لقائه مع نظيره الأوكراني

الجيش الإسرائيلي: دمرنا مواقع تابعة لحزب الله في لبنان تديرها قوات إيرانية

أبو العينين يعزي السيد محمود الشريف نقيب الأشراف في وفاة نجلته

بوريل: لا يمكن لإسرائيل أن تمتلك حق الفيتو في تقرير مصير الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تكريمها بحفل joy awards.. أصالة: تعلّمت من جديد في الرياض |صور

مسافر بريطاني ينقذ طائرة قبل إقلاعها بمطار مانشستر.. اعرف القصة

وزير الدفاع يلتقى منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى

كان هيموت بسببها.. مشكلة العامري فاروق الصحية وطريقة إنقاذ المصاب بها

فيديو

وزير الدفاع يلتقى منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى

سعرها 200 ألف.. موعد طرح أول سيارة كهربائية في مصر

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

أسعار الذهب الآن في مصر| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ