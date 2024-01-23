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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريح خطير من وزير الخارجية الروسي بشأن امتداد الصراع للشرق الأوسط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن امتداد النزاع في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة ليست مهتمة بإجراء أي حوار حول أي مسائل سياسية مع روسيا.

وأضاف لافروف في مقابلة حصرية مع شبكة سي بي إس، أن الإدارة الأمريكية الحالية ليست مهتمة بإجراء أي حوار مع روسيا، باستثناء الاتصالات من وقت لآخر حول قضايا المعتقلين والتبادلات وعمل السفارتين في واشنطن وموسكو، والبعثة الروسية في نيويورك، ولكن ليس في أي مسائل سياسية.

ويزور وزير الخارجية الروسي نيويورك يومي 22 و24 يناير لحضور مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الشرق الأوسط واجتماع حول أوكرانيا. 

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة الامريكية امتداد النزاع الشرق الاوسط

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