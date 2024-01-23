أحمد سعد يطرح "بعتذر لك"

طرح الفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة "بعتذرلك "، عبر صفحاته الخاصة على السوشيال ميديا، والأغنية الأن على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات محمد شافعى، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى يحي مهدى، و من إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.



كان قد روج الفنان أحمد سعد، لأحدث أغانيه "بعتذرلك"، وذلك عن طريق نشر البرومو التشويقي للأغنية عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا "وان قلبي بيبكي جدا لو يحسك هتسبيه بعتذرلك.. قريبا".

ولاقى البرومو العديد من التعليقات الإيجايبة من جمهوره ومحبيه ومنها: «من قبل ما نسمعها أكيد بتجنن إنت متألق كالعاده وصوتك بيدخل في قلوبنا» و«بتجنن احلي مغني واخلي صوت» و«بالانتظار» و«مبين عليها بتجنن» و«فعلا احمد سعد نمبر وان و».. أغنية "بعتذر لك "، تقول في مطلعها:..

بعتذرلك إني دايماً كنت أقصر في الكلام

وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسملك والسلام

وإني جاهل في المعامله والمجامله والإهتمام

وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام

وإن قلبي بيبكي جداً لو يحسك هاتسيبيه

وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه