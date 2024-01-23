نائب رئيس جامعة حلوان: نعمل على تحقيق التنمية المهنية

أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها خلال العام الدراسي الجديد لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر.

وصرح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تقدم برامج تدريبية للعاملين متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى.



كما أكد نائب رئيس جامعة حلوان ان مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يقدم للعاملين وأعضاء هيئة التدريس العديد من البرامج التدريبية التي تقام بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه ، لتحقيق التنمية المهنية و تطوير الذات .

وقد أعلنت وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن تنظيمها لعدد من الدورات التدريبية الموجهة لطلاب الجامعة بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030.

و تقام برعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ومن المقرر أن تنطلق يوم 4 فبراير المقبل وتستمر حتى 7 مارس 2024، حيث ستقام أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بمدرج 8أ بالحرم الجامعي.

وتشمل الدورات تدريب المدربين وإدارة الموارد البشرية، وسيتم التسجيل للراغبين في الالتحاق بها من خلال مقر وحدة برامج التنمية البشرية بالدور الأرضي بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتقام الدورات بإشراف كل من الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ ياسر محمد عبدالمنعم مدير وحدة برامج التنمية البشرية.