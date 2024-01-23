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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لسنا في حرب مع الحوثيين.. أمريكا: إيران تستخدم وكلاءها لزعزعة استقرار المنطقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت الخارجية الأمريكية إن النظام الإيراني يستخدم وكلاءه لزعزعة استقرار المنطقة.

 

وتابعت الخارجية الأمريكية: لا نشن حربا على اليمن لكن نتخذ إجراءات لمحاسبة الحوثيين ولا تغير في الموقف الأمريكي من عملية السلام في اليمن.

 

وأضافت الخارجية الأمريكية: لسنا في حرب مع الحوثيين ولا نية لدينا للدخول في حرب ولكن الحوثيين يستهدفون السفن التجارية العالمية وليس الإسرائيلية.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث العسكري باسم مليشيات أنصار الله في اليمن "الحوثيين" يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الغارات الجوية التي شنتها كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا على مقرات تابعة لهم في اليمن.

 

وقال سريع عبر حسابة على منصة إكسـ إن الطيران الأمريكي والبريطاني شن 18 غارة جوية خلال الساعات الماضية.

وأشار المتحدث العسكري باسم مليشيات أنصار الله في اليمن، إلى أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب.

وأعلنت القوات الأمريكية والبريطانية المشاركة في قصف اليمن، عن توجيه عدة ضربات ضد مواقع للحوثيين في اليمن شملت 8 أهداف، وصفت بالأعنف منذ بدء التصعيد.

الخارجية الأمريكية النظام الإيراني اليمن الحوثيين استقرار المنطقة

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