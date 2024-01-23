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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الغارات الجوية.. مليشيات الحوثي يطردون البعثات الأممية الأمريكية والبريطانية من اليمن

الحوثيين
الحوثيين

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن مليشيات الحوثي أمهلت الموظفين الأمميين من حملة الجنسيتين البريطانية والأمريكية شهرا لمغادرة اليمن.

وجاء ذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات صاروخية وغارات على أهداف تابعة لـ الحوثيين في صنعاء وتعز مساء أمس الاثنين.

وأعلنت القوات الأمريكية والبريطانية المشاركة في قصف اليمن، عن توجيه عدة ضربات ضد مواقع للحوثيين في اليمن شملت 8 أهداف، وصفت بالأعنف منذ بدء التصعيد.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول امريكي قوله، إن قوات أمريكية وبريطانية وقوات حليفة أخرى شنت ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.

وأشارت المعلومات الأولية إلى الغارات الأمريكية استهدفت مواقع في تعز والبيضاء وحجة، كما تم استهداف قاعدة الديلمي شمال العاصمة صنعاء، ومنطقة عطان، ومعسكر الحفا، وغارات على محيط صنعاء.

وأضاف البيان المشترك أن الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة وشركاؤها ضد جماعة الحوثي في اليمن، تأتي في إطار الرد على الهجمات التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر.

قصف جديد.. غارات أمريكية بريطانية كثيفة ضد أهداف للحوثيين في اليمن

فيديو للقصف الأمريكي البريطاني الجديد على الحوثيين في اليمن

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