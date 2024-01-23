قصف جديد.. غارات أمريكية بريطانية كثيفة ضد أهداف للحوثيين في اليمن

نفذت قوات أمريكية وبريطانية جولة جديدة من الضربات على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.

وقال مصدر عسكري أمريكي- وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية- إن الضربات استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ والمسيرات ومخازن أسلحة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

غارات أمريكية بريطانية كثيفة على الحوثيين في اليمن

وأضاف أن 3 غارات للطيران الأمريكي استهدفت معسكر النهدين، وغارتين استهدفتا قاعدة الديلمي الجوية في صنعاء، فيما استهدفت غارات أخرى معسكر خشم البكرة جنوبي محافظة صنعاء.

وأشار المصدر العسكري الأمريكي إلى أن غارات أمريكية بريطانية استهدفت أيضا مواقع للحوثيين في منطقة الحوبان بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.