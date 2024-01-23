فيديو للقصف الأمريكي البريطاني الجديد على الحوثيين في اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، توجيه ضربات جوية ضد الحوثيين، في العاصمة اليمنية، صنعاء، وفي عدد من المحافظات.

ووفق "البنتاجون"، فإن "الأهداف التي يجري قصفها الآن في اليمن، هي منصات صواريخ بالستية ومسيّرات ومستودعات ذخيرة".

ووصف "البنتاجون" الضربات الجوية التي ينفذها هذه الليلة، بأنها "الأكبر منذ 12 يناير".

وأوضح "البنتاجون" أنه جرى تنفيذ 8 جولات من الضربات الجوية ضد الحوثيين في أقل من 10 أيام.

وقال مسؤول عسكري أمريكي إن الضربات الجوية ضد الحوثيين "هي حملة عسكرية طويلة المدى ولن تنتهي قبل تحقيق أهدافها".

ونشرت وسائل إعلام، مقاطع فيديو للضربة المشتركة التي وجهتها القوات البريطانية والأمريكية على الحوثيين.

وأفادت مصادر يمنية بسماع دوي انفجارات في صنعاء، وتحدثت عن قصف يستهدف معسكري السواد وخشم البكرة والحفا وقاعدة الديلمي في العاصمة اليمنية.

وأكدت مصادر يمنية أيضا أن القصف شمل قاعدة "الجند" في تعز.

ونقلت "رويترز" عن 3 مسؤولين أميركيين، قولهم: إن "قوات أميركية وبريطانية نفذت جولة جديدة من الضربات في اليمن على أهداف تابعة للحوثيين".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية يمنية محلية فيديوهات قالوا إنها للضربات الأميركية والبريطانية على مواقع الحوثيين.