الهجوم الثاني .. غارات أمريكية بريطانية استهدفت منطقة الجند في اليمن

أفادت قناة الميادين، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنت هجوما استهدف منطقة الجَنَد شمالي مدينة تعز في اليمن.

يأتي ذلك في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف تابعة لمليشيات الحوثي في اليمن.

واليوم، أفادت صحيفة “معاريف” العبرية، بوقوع هجوم أمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء وسماع دوي انفجارات كثيرة في أنحاء المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، إن إيران “متورطة بشكل مباشر للغاية” في هجمات السفن التي نفذها المتمردون الحوثيون في اليمن خلال الحرب الإسرائيلية ضد حماس.