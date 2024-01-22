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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش الأمريكي بشأن ضرب اليمن

الحوثيين
الحوثيين

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الإثنين، إن الأهداف التي يجري قصفها الآن في اليمن هي منصات صواريخ بالستية ومسيّرات ومستودعات ذخيرة.

واليوم، أفادت صحيفة “معاريف” العبرية، بوقوع هجوم أمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء وسماع دوي انفجارات كثيرة في أنحاء المدينة.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أعلنت اليوم الإثنين، تعرض قوات الجيش الأمريكي في العراق وسوريا لـ151 هجوما منذ 17 أكتوبر حتى اليوم.

 وأوضحت “البنتاجون”، أن “القوات الأمريكية في موقع الفرات للدعم في سوريا تعرضت لهجوم بصواريخ عدة دون وقوع إصابات وأضرار”.

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 وأضافت: “تعرضت قواتنا في مهبط الطائرات في الرميلان لهجوم بصاروخ لم يسفر عن إصابات أو أضرار”.

وتابعت: “تعرضت قواتنا في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق لهجوم بمسيرة لم يسفر عن إصابات أو أضرار”.

البنتاجون اليمن وزارة الدفاع الأمريكية الجيش الأمريكي

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