ندعم مقديشيو.. بيان عاجل من اليمن بشأن أزمة الصومال وإثيوبيا

أكدت اليمن حرصها ودعمها الكامل لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، وسلامة أراضيها، وسيادتها على كامل ترابها الوطني.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبا" نقلًا عن مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية اليمنية، شددت اليمن على ضرورة الالتزام الصارم بالمواثيق العربية والأفريقية والدولية التي تضمن سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، واحترام مبادئ حُسن الجوار، والتعاون الثنائي البنّاء، بما يكفل تجنيب المنطقة والعالم المزيد من بؤر التوتر والصراعات المزعزعة للامن والسلم الدوليين.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أنه لا توجد خطط أو نية لدى الصومال للدخول في حرب مع إثيوبيا.

وقال الرئيس الصومالي، في تصريحات لشبكة العربية، إنه "إذا بدأت إثيوبيا بأعمال جنونية فإننا سنحتاج لدعم من كل مكان".

وشدّد الرئيس الصومالي على أن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي تعد خرقًا للقانون الدولي.