السيسي: لن نسمح لأي جهة بتهديد أمن الصومال.. تحركات جديدة تضرب سوق الذهب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات، مثل أسعار الذهب والأرصاد وغيرها، ونرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الأثيوبيين، قائلا “إن الحصول على تسهيلات من الأشقاء في الصومال أو جيبوتي أو اريتريا أمر متاح، خاصة أنه يمكن أن يتم الإستفادة من الموانئ الموجودة في تلك الدول”.

وجه حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي و شعب مصر على الترحيب، و كرم الضيافة التي قدمت له و لوفده في مصر.

قدمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأحد 21 يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4080 جنيها للجرام.

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم داليا أيمن ، اليوم الأحد 21 -1-2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث، إن لقاحات كورونا تتغير كل فترة لتستطيع مواجهة المتحورات الجديدة، متابعًا أنه حاليًا يتم العمل على لقاح عام لفيروس كورونا.

قال الدكتور وليد البطوطي الخبير السياحي، إن السياح العرب يحصلون على تأشيرة الدخول للأراضي المصرية بالمطار، ولا يستغرق الأمر أكثر من ثوان معدودة، لافتا إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها مصر تتعلق بالسياح العرب باعتبارهم ليسوا ضيوف مصر لكنهم موجودون ببلادهم.

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن سعر العيار وصل 3750 جنيهًا على مدار اليومين الماضيين وهذا يدل على وجود ارتفاعات غير مبررة، وذلك بسبب الضغط الشرائي على السبائك والجنيهات الذهب.

كرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأحد الدعوات إلى ضرورة اعتماد حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال قمة مجموعة الـ 77 + الصين في العاصمة الأوغندية كمبالا.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، مع نظيره الصومالي، أنه “لن نسمح لأحد بتهديد الصومال أو يمس أمنها، معلقا "محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاءها طلبوا منها التدخل”.



