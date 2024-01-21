الرئيس الصومالي: لن نسمح لأي دولة بالاستيلاء على أراضينا

وجه حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي و شعب مصر على الترحيب، و كرم الضيافة التي قدمت له و لوفده في مصر.

وأضاف رئيس جمهورية الصومال- خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي- أن مصر دولة حليفاً تاريخياً للصومال، وشريكاً استراتيجيا، مؤكداً أنه يتطلع إلى المزيد من الرخاء و التعاون الذي يعتمد على الاحترام و المنافع المشتركة بين البلدين.

وأشار رئيس جمهورية الصومال إلى أنه يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم الفوري ، و الذي لا يتزعزع في إدانة محاولة إثيوبيا غير القانونية للمس بالسيادة و السلامة للأراضي الصومالية وفقاً للاتفاق الذي وقع في الأول من يناير2024.

وأكد أن البحر الأحمر هو جزء أساسي من التجارة العالمية و الأمن خاصة لدول الجوار التي تطل عليه، معلقاً:" لدينا إمكانيات و فرص كبيرة ،ولن نسمح لأي دولة بالاستيلاء على أراضينا بما في ذلك إثيوبيا أو بلد آخر.

ووجه الرئيس الصومالي رسالة للشركاء الدوليين، أن الشراكة بين مصر و الصومال في كل المجالات لا تهدد أي بلد أخر.