أمطار وسيول والحرارة هتنزل 5 درجات.. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. تفاصيل

تعيش مصر غدا الإثنين أجواء شتوية قارسة بامتياز وتقلبات شديدة في حالة الطقس، وانخفاضا كبيرا في درجات الحرارة مع توافر فرص سقوط الأمطار على المحافظات الساحلية وشمال وجنوب الوجه البحري.

حالة الطقس

انخفاض درجات الحرارة

وحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت خرائط الطقس عن انخفاض درجة الحرارة بقيم تصل إلى 5 درجات مئوية، وسط نشاط الرياح الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس ببرودة الأجواء.

وأعلنت الأرصاد اضطراب حركة الملاحة البحرية ونشاط سرعة الرياح وتسجل 65 كم على الساعة، وارتفاع الأمواج 3 أمتار ونصف فوق سطح البحر.

وشددت الأرصاد الجوية على تجنب الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أثناء سقوط الأمطار، والتزام الجميع أماكنه بسبب غرق الشوارع بمياه الأمطار، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة منعا للإصابة بحوادث الصعق، والاحتماء بمداخل العقارات السكنية، وعدم القيادة إلا للضرورة القصوى، وترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل المساحات والانتظار.

وعن حالة الطقس اليوم يسودها أجواء دافئة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على جنوب البلاد بارد على باقي الأنحاء.

حالة الطقس

أمطار متفاوتة الشدة وتصل للقاهرة

وتتهيأ فرص لأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

رصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وقالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفارق بين درجات الحرارة نهارا وليلا يتجاوز الـ15 درجة مئوية ببعض المحافظات، فلابد الحذر من درجات الحرارة فترات النهار وفترات الليل، موضحة أن اليوم سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض الأماكن من أقصى السواحل الشمالية الغربية ومطروح والسلوم، وهي فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة.

وأضافت "غانم"، أنه يوجد نشاطا للرياح على السواحل الشمالية للبلاد وتتجاوز سرعات الرياح الـ40 كم/ساعة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الأماكن المكشوفة في السواحل الشمالية الغربية، ولكن باقي مناطق الجمهورية لن يكون بها أي أتربة ورمال مثارة.

وتابعت: الشبورة المائية موجودة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر، محذرة من الانخداع بالطقس الدافئ اليوم لأن درجات الحرارة تنخفض من الغد، حيث تختلف مصادر الكتل الهوائية وتعود الأجواء الشتوية من الغد وتنخفض درجات الحرارة 6 درجات، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى غدا 20 درجة مئوية.

وأكدت أن نشاط الرياح غدا الإثنين يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الموج لـ3.5 متر، مع فرص لسقوط الأمطار المتفاوتة الشدة وتصل للقاهرة الكبرى الثلاثاء والأربعاء، وتستمر هذه الأجواء لنهاية الأسبوع ويستمر الانخفاض بقيم درجات الحرارة.

حالة الطقس

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 13.

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13.

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 11.

سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 09.

قنا العظمى 27 درجة والصغرى 10.

أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12.