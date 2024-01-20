عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. امتحانات الثانوية العامة موحدة لجميع الطلاب واختيارية ومقاليه..الأرصاد تُعلن مفاجأة جديدة بشأن الطقس

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت اخبار التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالي


وزارة التعليم: امتحانات الثانوية العامة موحدة لجميع الطلاب واختيارية ومقالية
عرضت الإعلامية داليا أشرف من خلال برنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية الدى ام سي، بيانا لوزارة التربية والتعليم حيث اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان امتحانات الثانوية العامة لهذا العام موحده في الأسئلة لجميع الطلاب على مستوي الجمهورية وموزعة بين جزئيات اختيارية ومقالية وهذا حسب طبيعة كل مادة.


الوزراء: مراكز إبداع مصر الرقمية تساهم في إعداد كوادر رقمية
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية، ونسعى لإعداد كوادر رقمية، للحصول على فرص عمل.


ستتزوج قريبا.. مفاجأة جديدة بشأن ياسمين عد العزيز
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو عنوان :" بعد أن تنبأت بطلاقها من العوضي.. توقعات جديدة من ليلى عبد اللطيف لـ ياسمين عبد العزيز".


أسعار الذهب والدولار اليوم السبت وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك
الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت 20-1-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

طارق عبد الجواد: المحكمة العليا أرست مبادئ دستورية لحماية حريات وحقوق المصريين
أكد  الدكتور، طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، أن الرقابة الدستورية لم تكن أبدًا محض شعار يتسم به الوطن إنما هي حقيقة وواقع.

أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم السبت 20-1-2024
أستعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت 20-1- 2024.


حذرت من منخفض جوي.. الأرصاد: رياح أوروبية وأمطار في هذا التوقيت
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه على مدار اليوم وغدًا ستشهد حالة الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة؛ ومع يوم الإثنين ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنوك السبت 20 يناير 2024
أسعار الدولار.. استعرضت الإعلامية لميس سلامة تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 20 يناير 2024، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".

أسعار الذهب اليوم السبت 20 يناير.. وعيار 21 مفاجأة
قدمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم السبت  20 يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

ظاهرة جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تُعلن مفاجأة جديدة بشأن الطقس
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

 

التوك شو الثانوية العامة وزارة التربية الوزراء الذهب الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

رمضان صبحي في الأهلي.. مفاجأة لجماهير الأحمر وصدمة لـ الزمالك للمرة العاشرة

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي..ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

ترشيحاتنا

بعد اغتياله في غارة إسرائيلية.. حزب الله ينعى القيادي علي محمد حدرج

مفاجأة | الإعلان الرسمي عن مدرب الزمالك الجديد خلال ساعات

قرار قضائي عاجل بشأن مشاجرة حمو بيكا

160 ضحية.. توجيه الاتهام لقائد شرطة سيول بسبب التدافع في عيد الهالوين

كأس الأمم الإفريقية| بوركينا فاسو تفاجئ الجزائر بهدف قاتل في الشوط الأول

رئيس الوزراء يوجه بضخ السلع بكميات كبيرة وأسعار مناسبة لتكون متوافرة للمواطنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس مكشوفة | رانيا يوسف تثير ضجة بإطلالتها في الرياض

جروح ومشاجرة وتكسير زجاج.. ماذا فعل حمو بيكا في معركة 6 أكتوبر؟

طريقة عمل الفتوش اللبناني بمذاق شهي

نشرة المرأة والصحة| ليلي عبداللطيف تكشف سرا عن صدق تنبؤاتها.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في الرياض

فيديو

حقيقة تعرض جورج وسوف لأزمة صحية في السعودية.. فيديوجراف

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

أقدم عارضة أزياء عاملة.. تشع جاذبية في سن الـ92 وتكشف ماضيها الأليم

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ