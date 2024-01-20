أخبار التوك شو.. امتحانات الثانوية العامة موحدة لجميع الطلاب واختيارية ومقاليه..الأرصاد تُعلن مفاجأة جديدة بشأن الطقس

تناولت اخبار التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالي



وزارة التعليم: امتحانات الثانوية العامة موحدة لجميع الطلاب واختيارية ومقالية

عرضت الإعلامية داليا أشرف من خلال برنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية الدى ام سي، بيانا لوزارة التربية والتعليم حيث اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان امتحانات الثانوية العامة لهذا العام موحده في الأسئلة لجميع الطلاب على مستوي الجمهورية وموزعة بين جزئيات اختيارية ومقالية وهذا حسب طبيعة كل مادة.



الوزراء: مراكز إبداع مصر الرقمية تساهم في إعداد كوادر رقمية

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية، ونسعى لإعداد كوادر رقمية، للحصول على فرص عمل.



ستتزوج قريبا.. مفاجأة جديدة بشأن ياسمين عد العزيز

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو عنوان :" بعد أن تنبأت بطلاقها من العوضي.. توقعات جديدة من ليلى عبد اللطيف لـ ياسمين عبد العزيز".



أسعار الذهب والدولار اليوم السبت وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت 20-1-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.



طارق عبد الجواد: المحكمة العليا أرست مبادئ دستورية لحماية حريات وحقوق المصريين

أكد الدكتور، طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، أن الرقابة الدستورية لم تكن أبدًا محض شعار يتسم به الوطن إنما هي حقيقة وواقع.



أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم السبت 20-1-2024

أستعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت 20-1- 2024.



حذرت من منخفض جوي.. الأرصاد: رياح أوروبية وأمطار في هذا التوقيت

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه على مدار اليوم وغدًا ستشهد حالة الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة؛ ومع يوم الإثنين ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي.



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنوك السبت 20 يناير 2024

أسعار الدولار.. استعرضت الإعلامية لميس سلامة تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 20 يناير 2024، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".



أسعار الذهب اليوم السبت 20 يناير.. وعيار 21 مفاجأة

قدمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم السبت 20 يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.



ظاهرة جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تُعلن مفاجأة جديدة بشأن الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.