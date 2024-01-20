ستتزوج قريبا.. مفاجأة جديدة بشأن ياسمين عد العزيز

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو عنوان :" بعد أن تنبأت بطلاقها من العوضي.. توقعات جديدة من ليلى عبد اللطيف لـ ياسمين عبد العزيز".

مفاجأة جديدة بشأن ياسمين عد العزيز



وجاء في التقرير أن خبيرة الابراج ليلي عبد اللطيف، توقعت أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، لن تعيش بفردها في الفترة المقبلة وسيكون معها شريك “ هتتجوز” وسيكون لها طفل.



وأشارت إلى أن العلم عن الله، ولكن الحب سيدق باب ياسمين عبد العزيز، وسيكون لها طفل، بعد زواجة جديدة.



وكشفت أن ياسمين عبد العزيز، من برج الجدي.

كشف الناقد الفني إيهاب عبد العزيز سبباً مفاجئاً وراء انفصال وطلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، موضحًا أن السر في مسلسل ضرب نار.

وقال الناقد الفني إيهاب عبد العزيز في لقائه ببرنامج صباح البلد، مع الإعلامية نهاد سمير على قناة صدى البلد: «مسلسل ضرب نار اسمه محير لا يعبر عن بطل العمل أو البطلة، ويقال إنه كانت هناك مشاكل في الكواليس».



وتابع: «قد تكون الروح بينهما في المسلسل لم تكن قوية لذلك لم ينجح العمل، مثل نجاح مسلسل اللي مالوش كبير».



وعلى الجانب الآخر، تحدث الناقد إيهاب عبد العزيز عن أفلام 2024، مشيدًا بفيلم الحريفة وأوضح أنه لم يتوقع نجاحه الكبير، مضيفًا: «أول بطل في فيلم الحريفة هو الورق والمؤلف قدم لوحة وحدوتة واحترم الورق، والشباب حريفة في الفيلم وحريفة في التمثيل».



واستكمل: «الفيلم به روح حلوة بين أبطاله وذلك ما ظهر على الشاشة، والفيلم هيكسر الـ 10 ملايين جنيه رغم أن ميزانيته قليلة جدًا ومتوقع يوصل 15 مليوناً ورقم واحد في الإيرادات اليومية».



وتحدث الناقد الفني عن ظهور كزبرة وتجربته بالتمثيل في فيلم الحريفة، قائلًا: «انتقد ظهور كروان مشاكل في مسلسل بطن الحوت ولكن كزبرة فاجأني بتمثيله ودمه خفيف ولديه قبول كممثل ومنذ 3 سنوات نصحته أن يتجه للتمثيل».



واختتم الناقد إيهاب عبد العزيز: «نفسي ميغنيش مش بحب صوته، ولست من هواة المهرجانات، وأنصح كزبرة بالتركيز على التمثيل أما أحمد غزي في فيلم الحريفة ممثل هايل بيخطف الكاميرا»، وأكد أن ياسمين صبري لا تستحق أن تقدم بطولة مطلقة وكممثلة ليس لها جماهيرية.

