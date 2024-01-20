وزارة التعليم: امتحانات الثانوية العامة موحدة لجميع الطلاب واختيارية ومقالية

عرضت الإعلامية داليا أشرف من خلال برنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية الدى ام سي، بيانا لوزارة التربية والتعليم حيث اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان امتحانات الثانوية العامة لهذا العام موحده في الأسئلة لجميع الطلاب على مستوي الجمهورية وموزعة بين جزئيات اختيارية ومقالية وهذا حسب طبيعة كل مادة.

وسوف يؤدي الطلاب الامتحان في توقيت واحد الاختياري والمقالي بنفس مواصفات العام الدراسي الماضي، بحيث تتضمن ٣٠% للمستويات العقلية البسيطة، و٧٠% للمستويات العقلية المتوسطة والعليا.



وأتاحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات ٢٠٢٤ من خلال لينك معين.