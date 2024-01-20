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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزارة التعليم: امتحانات الثانوية العامة موحدة لجميع الطلاب واختيارية ومقالية

أمتحانات لثانوية
أمتحانات لثانوية العامة

عرضت الإعلامية داليا أشرف من خلال برنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية الدى ام سي، بيانا لوزارة التربية والتعليم حيث اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان امتحانات الثانوية العامة لهذا العام موحده في الأسئلة لجميع الطلاب على مستوي الجمهورية وموزعة بين جزئيات اختيارية ومقالية وهذا حسب طبيعة كل مادة.

وسوف يؤدي الطلاب الامتحان في توقيت واحد الاختياري والمقالي بنفس مواصفات العام الدراسي الماضي، بحيث تتضمن ٣٠% للمستويات العقلية البسيطة، و٧٠% للمستويات العقلية المتوسطة والعليا.


وأتاحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة  تسجيل استمارة التقدم لامتحانات ٢٠٢٤ من خلال لينك معين.

امتحانات الثانوية العامة التعليم الفني موحده توقيت واحد الاختياري

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