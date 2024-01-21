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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار تهمك.. أخر أسعار الذهب والدولار.. مفاجأت عن حالة الطقس

أخبار تهمك
أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد 21- 1-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.
 

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 21 يناير 2024، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".
 
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما تسود أجواء شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:


العظمى الصغرى

القاهرة 25 - 13
الإسكندرية 25  - 13
الإسماعيلية 26 - 13
الغردقة 28 -17
أسوان 28-12
سوهاج 26 - 19
المنيا 26- 8

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 21 يناير 2024.. وهذه قيمة عيار 21

قدمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأحد 21 يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.


 ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.
 

سعر الذهب اليوم
 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4080 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3670 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3060 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل  28560 جنيه.

 

أسعار الدولار والعملات العربية و الأجنبية اليوم الأحد 21 يناير 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم داليا أيمن ، اليوم الأحد 21 -1-2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:
 


سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.87 جنيه للبيع، و 33.86 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.23 جنيه للبيع، و39.10 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.64 جنيه للبيع، و100.10 جنيه للشراء.

الذهب سعر الدولار لعملات الأجنبية والعربية الأرصاد درجات الحرارة

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