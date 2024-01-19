عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول رفع حالة الاستعداد في بعض المحافظات، بالإضافة إلى إعلان هيئة الأرصاد الجوية، تحذيراتها من طقس الساعات المقبلة.

وكشفت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل عن طقس اليوم والساعات المقبلة، وقالت فى مداخلة هاتفية عبر برنامج تليفزيوني، إن الطقس اليوم الجمعة، سيشهد مزيدا من الارتفاع بقيم درجات الحرارة خلال ساعات النهار؛ نتيجة تأثرنا بكتل هوائية صحراوية والتي ستتسبب أيضا في طول فترات سطوع أشعة الشمس وحبس الرطوبة في طبقة قريبة منسطح الأرض.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 23 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية لها فى هذا التوقيت من العام، بحوالي 4 درجات، وستصل الى 25 درجة مئوية بعد غد، الأحد.

 

الأرصاد الجوية الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية الطقس اليوم الطقس أرتقاع درجات الحرارة ارتفاع الحرارة درجات الحرارة درجات الحرارة العظمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

رد فعل صادم من خالد الغندور بشأن مشاركة إمام عاشور مع المنتخب

صفقة جديدة... الزمالك يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق

ترشيحاتنا

جومانا مراد: التمثيل مهنة شاقة.. والجمال مهم لأي فنانة

مميت وشديد الخطورة| حقيقة ظهور متحور كورونا الجديد في مصر.. وهذه قصة فيروس X

نجوم الكرة والإعلام تآمروا عليه.. مفاجأة عبدالناصر زيدان عن إصابة محمد صلاح

وزير الشباب والرياضة يهنئ الأهلي وزد بجوائز دبي جلوب سوكر

أرخص عربية فيات في مصر

أول سنغالي.. رقم مميز لـ ماني بعد هدفه الأول في أمم إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي الخلايا من التلف ويقضى على البرد.. عشب يمتلك فوائد خارقة

وصفات طبيعية وطرق طبية.. اليك علاج تجاعيد اليد

مشروب يحمي من أمراض الرئة المزمنة ونزلات البرد ويقضي على التوتر

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

فيديو

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ