رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول رفع حالة الاستعداد في بعض المحافظات، بالإضافة إلى إعلان هيئة الأرصاد الجوية، تحذيراتها من طقس الساعات المقبلة.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل عن طقس اليوم والساعات المقبلة، وقالت فى مداخلة هاتفية عبر برنامج تليفزيوني، إن الطقس اليوم الجمعة، سيشهد مزيدا من الارتفاع بقيم درجات الحرارة خلال ساعات النهار؛ نتيجة تأثرنا بكتل هوائية صحراوية والتي ستتسبب أيضا في طول فترات سطوع أشعة الشمس وحبس الرطوبة في طبقة قريبة منسطح الأرض.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 23 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية لها فى هذا التوقيت من العام، بحوالي 4 درجات، وستصل الى 25 درجة مئوية بعد غد، الأحد.