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رئيس التحرير
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برلمان

وكيل مجلس الشيوخ: مصر من الدول الرائدة عالمياً في مجال السياحة

فيبي فوزي وكيل مجلس
فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ

أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مصر من الدول الرائدة عالمياً في مجال السياحة، بما حباها الله به وما وفره لها تاريخها وحضارتها الضاربة في العمق، من موارد سياحية متنوعة تجعلها مقصداً بارزاً في مجالات السياحة الثقافية والدينية والترفيهية والعلاجية، فضلا عن سياحة المؤتمرات والمهرجانات والسياحة البيئية وغيرها، ما جعل السياحة واحدة من أهم الأنشطة التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، وأحد مصادر العملات الأجنبية، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وقالت “فوزى”، خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "من الملفت للنظر أن مصر وفي ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في توفير الأمن والأمان الذي يُعدُ الخطوة الأولى للترويج السياحي، تماماً مثلما تسعى للتغلب على معوقات السياحة وتذليل العقبات التي قد تعترضها، سواء من حيث المنشآت السياحية أو الكوادر المؤهلة أو برامج الترويج الخارجي، أو حتى التبصير ببعض المشكلات الاجتماعية والثقافية التي تتعلق بوعي المواطن، وكيفية تعامله مع السائح".

وأضافت: “إن ما نحن بصدده اليوم من مناقشات هو بالتأكيد مناسبة للتعرف عن قرب على ما قامت وتقوم به وزارة السياحة والآثار من جهود لوضع الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة بمصر 2030 موضع التنفيذ، خاصة في محاورها المتعلقة بالاصلاح التشريعي ورفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري وزيادة أعداد السائحين ورفع كفاءة الموارد البشرية وغيرها”.

وتابعت: “لا بد من الإشارة إلى أهمية الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي، كما جاء في طلب المناقشة، حتى يصبح القطاع السياحي المصري صديقاً للبيئة ويمكنه تحقيق مفهوم السياحة المستدامة”.

وأكدت ضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية المصرية كونها لا تقل أهمية عن السياحة القادمة من الخارج، معقبا: “وفي هذا المجال فإنني أطالب بأن يتم إعداد مبادرات سياحية خاصة بهذا الجانب من السياحة، الذي أعتبره حقاً للمواطن المصري، وجزءاً من برنامج تنمية وعيه وانتمائه إلى الوطن، وتعريفه بجغرافية وتاريخ البلد الذي ينتمي إليه”.

وكيل مجلس الشيوخ مجال السياحة السياحة الثقافية الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

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