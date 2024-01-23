عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. تشكيل مجلس أمناء دمياط الجديدة 2024

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة

أعلن المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم، عن إختيار أعضاء مجلس الأمناء للعضوية الجديدة عن السكان والمستثمرين ضمن الدورة الجديدة (2025 /2024) طبقاً للقرار الوزارى رقم (978 ) لعام 2023، بشأن تشكيل مجالس أمناء المدن العمرانية الجديدة وتحديد إختصاصاتها ومن بينها مدينة دمياط الجديدة.

 

أوضح رئيس الجهاز أن الإختيار وقع على كلا من الدكتور أشرف رزق، المهندس محمد التمامى، المهندس محمد صابر، الدكتورة مها محمد، إسلام صميدة، سليمان المشد، الدكتور محمد هيكل، رنا سمك، الدكتور إبراهيم سميسم، ممثلين عن سكان المدينة.

كما رشحت جمعية المستثمرين بالمدينة الدكتور أسامة حفيلة، المهندس عبد المنعم قتيلو، المحاسب محمد يحيى قصير الديل، المهندس أحمد الطوبشى، المهندس محمد عبد الغنى، الدكتور محمد العرابى، ليكونوا ممثلين عن جمعية المستثمرين.

أكد المهندس محمدخلف الله رئيس الجهاز، أن مجلس الأمناء يتم تشكيله من المستثمرين وسكان المدينة بنسبة (40% ) للمستثمرين و60% للسكان، ولايقل عدد أعضاء المجلس عن 9 أعضاء ولايزيد عن 15 عضوا، كمايراعى أن يكون الأعضاء ممثلين لتقسيمات المدينة ( تجمعات - أحياء - مجاورات ) .

وأشار إلى أنه تم عقد مقابلات شخصية للمتقدمين الذين إستوفوا شروط الترشيح التى نص عليها القرار الوزارى المنوه عنه بعاليه والمتمثلة فى أن يتمتع بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وأن يكون محل الإقامة بمدينة دمياط الجديدة مثبتا ببطاقة الرقم القومى للمتقدم .

وأوضح رئيس الجهاز، أنه من ضمن الشروط، ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها، ألا يكون قد سبق له رئاسة أو عضوية المجلس لمدة (ثلاث) دورات كاملة سابقة مباشرة على الترشيح، وأن تكون صحيفة الحالة الجنائية خالية من أى أحكام ، وأن يكون المتقدم من الذكور قد أدى الخدمة العسكرية قدوة حسنة أو الإعفاءمنها طبقا للقانون "بالنسبة للذكور".

ولفت رئيس الجهاز إلى أن أعضاء مجلس الأمناء من المستثمرين ، يتم إختيارهم بمعرفة جمعية المستثمرين بالمدينة،  ويكون لهم حق التصويت، على أن تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة (3) من القرار الوزارى ( يكون لديه سجل تجارى حديث سارى وإستثمارات بالمدينة ( خدمية - تجارية- صناعية... إلخ ).

جدير بالذكر أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سبق وأعلن عن فتح باب التقدم للراغبين من سكان مدينة دمياط الجديدة لعضوية مجلس أمناء المدينة لدورته الجديدة عن السكان ، خلال الفترة من ( 3 ) وحتى (17) ديسمبر الماضي .

رئيس جامعة دمياط: ربط البحث العلمي بالصناعة لتحقيق النمو الاقتصادي

دمياط الجنسية المصرية أعضاء مجلس الأمن أعضاء مجلس الأمناء الدورة الجديدة المهندس محمد خلف المدن العمرانية الجديدة المهندس محمد خلف الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

شاهد.. مقطورة تدهس عددا من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة دمياط: ربط البحث العلمي بالصناعة لتحقيق النمو الاقتصادي

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من الحوثيين ضد موظفي الأمم المتحدة الأمريكيين والبريطانيين باليمن

تحت الحراسة في المستشفى.. التحفظ على سائق التريلا المتسببة بحادث محور المريوطية

المدير الفني لمنتخب اليد: نسعى للأفضل وهدفنا حصد اللقب الإفريقي

الأمن القومي الأمريكي: شكل غزة في المستقبل لن يشمل وجود قادة حماس

البيت الأبيض يعلن زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط إلى القاهرة اليوم

لأول مرة في تاريخها.. فلسطين تتأهل لدور الـ16 بكأس آسيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة وفاته.. ما هو مرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي؟

يفيد البشر.. سر غير متوقع وراء هز الكلاب لذيولها

بعد تكريمها بحفل joy awards.. أصالة: تعلّمت من جديد في الرياض |صور

مسافر بريطاني ينقذ طائرة قبل إقلاعها بمطار مانشستر.. اعرف القصة

فيديو

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

الناس تعبانة.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريح بشأن أعماله القادمة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ