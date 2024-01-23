بالأسماء.. تشكيل مجلس أمناء دمياط الجديدة 2024

أعلن المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم، عن إختيار أعضاء مجلس الأمناء للعضوية الجديدة عن السكان والمستثمرين ضمن الدورة الجديدة (2025 /2024) طبقاً للقرار الوزارى رقم (978 ) لعام 2023، بشأن تشكيل مجالس أمناء المدن العمرانية الجديدة وتحديد إختصاصاتها ومن بينها مدينة دمياط الجديدة.

أوضح رئيس الجهاز أن الإختيار وقع على كلا من الدكتور أشرف رزق، المهندس محمد التمامى، المهندس محمد صابر، الدكتورة مها محمد، إسلام صميدة، سليمان المشد، الدكتور محمد هيكل، رنا سمك، الدكتور إبراهيم سميسم، ممثلين عن سكان المدينة.

كما رشحت جمعية المستثمرين بالمدينة الدكتور أسامة حفيلة، المهندس عبد المنعم قتيلو، المحاسب محمد يحيى قصير الديل، المهندس أحمد الطوبشى، المهندس محمد عبد الغنى، الدكتور محمد العرابى، ليكونوا ممثلين عن جمعية المستثمرين.

أكد المهندس محمدخلف الله رئيس الجهاز، أن مجلس الأمناء يتم تشكيله من المستثمرين وسكان المدينة بنسبة (40% ) للمستثمرين و60% للسكان، ولايقل عدد أعضاء المجلس عن 9 أعضاء ولايزيد عن 15 عضوا، كمايراعى أن يكون الأعضاء ممثلين لتقسيمات المدينة ( تجمعات - أحياء - مجاورات ) .

وأشار إلى أنه تم عقد مقابلات شخصية للمتقدمين الذين إستوفوا شروط الترشيح التى نص عليها القرار الوزارى المنوه عنه بعاليه والمتمثلة فى أن يتمتع بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وأن يكون محل الإقامة بمدينة دمياط الجديدة مثبتا ببطاقة الرقم القومى للمتقدم .

وأوضح رئيس الجهاز، أنه من ضمن الشروط، ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها، ألا يكون قد سبق له رئاسة أو عضوية المجلس لمدة (ثلاث) دورات كاملة سابقة مباشرة على الترشيح، وأن تكون صحيفة الحالة الجنائية خالية من أى أحكام ، وأن يكون المتقدم من الذكور قد أدى الخدمة العسكرية قدوة حسنة أو الإعفاءمنها طبقا للقانون "بالنسبة للذكور".

ولفت رئيس الجهاز إلى أن أعضاء مجلس الأمناء من المستثمرين ، يتم إختيارهم بمعرفة جمعية المستثمرين بالمدينة، ويكون لهم حق التصويت، على أن تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة (3) من القرار الوزارى ( يكون لديه سجل تجارى حديث سارى وإستثمارات بالمدينة ( خدمية - تجارية- صناعية... إلخ ).

جدير بالذكر أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سبق وأعلن عن فتح باب التقدم للراغبين من سكان مدينة دمياط الجديدة لعضوية مجلس أمناء المدينة لدورته الجديدة عن السكان ، خلال الفترة من ( 3 ) وحتى (17) ديسمبر الماضي .