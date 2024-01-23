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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تتعامل الصحة مع فيروس كورونا في الوقت الحالي؟.. فيديو

كورونا
كورونا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في مايو 2023، الانتهاء من جائحة كورونا، مشيرا إلى أن التعامل مع كورونا أصبح بنفس التعامل مع بقية الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، مثل الإنفلونزا، والفيروس المخلوي.

 

وقال حسام عبد الغفار، خلال لقاء لها لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إنه حتى هذه اللحظة، لا يوجد فيروسات تنفسية، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات لمنع انتشارها.

 

الأنيميا والتقزم

وتابع المتحدث بأسم وزارة الصحة، أن الهدف من المبادرات الرئاسية تحسين الصحة العامة، وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكدا أنه تم عمل مبادرات للقضاء على الأمراض الوراثية للأطفال، منها الأنيميا والتقزم.

وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية جائحة كورونا الفيروسات الجهاز التنفسي

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