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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة عازف الجيتار ياسر الدلجاوي ضمن فرقة محمد منير

صدى البلد

أعلن حسن أبا يزيد أحد أفراد عائلة الفنان محمد منير، وفاة عازف الجيتار ياسر الدلجاوي والذى يعتبر من أهم أعضاء فرقة الكينج محمد منير.

ونشر حسن أبا يزيد على حسابه الرسمي بـموقع فيس بوك صورًا تجمع حسن أبا يزيد مع محمد منير، وكتب ، معلقًا: انتقل إلى رحمة الله تعالى الجميل ياسر الدلجاوي من الناي اللي طلعنا عليها في فرقة محمد منير وكان ليه طله بهية على المسرح.. ألف رحمة ونور تنزل عليك يادلجاوي كلنا لها.

 

وعل صعيد متصل، أعلن الكاتب الصحفي محمود موسي، الصديق المقرب للفنان محمد منير، عن وفاة شقيقة الأخير، فجر السبت، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب محمود موسي: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد، شقيقة نجمنا الكبير محمد منير، ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات.

 

وأضاف موسى :خالص العزاء لصديقي الفنان الكبير محمد منير ولكل الأسرة، ورحم الله الفقيدة وخالص العزاء والمواساة للأسرة.

وسيطرت ملامح الحزن على وجه الفنان محمد منير، خلال جنازة شقيقته “سميحة” ظهريوم السبت الماضي ، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر. 

 

ولم يتمالك محمد منير أعصابه، وانهار من البكاء خلال الجنازة، وحرص الإعلامي مصطفى بكري على مرافقة الكينج ومواساته خلال الجنازة. 

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