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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نقابة الموسيقيين تنعي شقيقة الكينج محمد منير

محمد منير
محمد منير

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة، الكينج محمد منير في وفاة شقيقته التي رحلت فجر اليوم.

 

 وقال مصطفى القصبي المستشار الاعلامي لنقابة الموسيقيين في بيان صحفي جاء كالتالي: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلتها وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

وشيع جثمان شقيقة الكينج محمد منير من مسجد الحصرى بعد صلاة الظهر، وحرص على الحضور لمساندته الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفي بكرى ومحمود سعد والفنان شاندو.

 

جنازة شقيقة محمد منير

سيطرت ملامح الحزن على وجه الفنان محمد منير، خلال جنازة شقيقته “سميحة” ظهر اليوم السبت 20 يناير، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر. 

ولم يتمالك محمد منير اعصابه، وانهار من البكاء خلال الجنازة، وحرص الإعلامي مصطفى بكري على مرافقة الكينج ومواساته خلال الجنازة. 

جنازة شقيقة محمد منير 

وفاة شقيقة محمد منير

وأعلن الكاتب الصحفي محمود موسي، الصديق المقرب للفنان محمد منير، عن وفاة شقيقة الأخير، فجر اليوم السبت، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمود موسي: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد، شقيقة نجمنا الكبير محمد منير، ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات.

وأضاف موسى :خالص العزاء لصديقي الفنان الكبير محمد منير ولكل الأسرة، ورحم الله الفقيدة وخالص العزاء والمواساة للأسرة.

محمد منير مصطفى كامل الكينج محمد منير شقيقة محمد منير وفاة شقيقة محمد منير

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