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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الدفاع الأوكرانية: نحصل على المزيد من الأسلحة بعيدة المدى

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال مسؤولون بوزارة الدفاع الأوكرانية عقب قمة رامشتاين الثامنة عشرة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 23 يناير، إن الحلفاء سيزودون أوكرانيا هذا العام بمزيد من الأسلحة اللازمة لضرب الأهداف الروسية بشكل فعال سواء على الخطوط الأمامية أو في الخلف وكذلك لتدمير المراكز اللوجستية الروسية.

أضافت الدفاع الأوكرانية في بيان لها، أنه تم التعهد خلال الاجتماع بتزويد أوكرانيا بقدرات ضرب إضافية بعيدة المدى، من بين أمور أخرى، بحسب ما أورده موقع “كييف إندبندنت”.

ويستخدم الجيش الأوكراني صواريخ ATACMS وStorm Shadow التي قدمتها الولايات المتحدة والتي سلمتها المملكة المتحدة لضرب المواقع والمعدات العسكرية الروسية في عمق الخطوط الأمامية.

وانعقدت قمة مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية (UDCG) عبر الإنترنت وسط تزايد عدم اليقين المحيط بمستقبل الدعم الغربي لأوكرانيا، حيث لا تزال المساعدات العسكرية والمالية الأمريكية والاتحاد الأوروبي التي تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار دولار متوقفة بسبب الاضطرابات السياسية الداخلية.

ووفقاً لمسؤولين في وزارة الدفاع الأوكرانية، أظهرت قمة 23 يناير أن "الدعم القوي" من حلفاء كييف سيستمر وقال هينادي كوفالينكو، رئيس إدارة التعاون الدفاعي الدولي بوزارة الدفاع، إن الشركاء ناقشوا تعزيز قدرات أوكرانيا ضمن تحالفات الطيران والدفاع الجوي والمدفعية والأمن البحري.

ناقش الحلفاء ضمن تحالف الطيران إرسال مروحيات إضافية إلى أوكرانيا، بحسب كوفالينكو.

وأطلع وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف المشاركين في قمة رامشتاين على الأولويات والأهداف الدفاعية للبلاد لعام 2024، قائلًا إنه لتحقيق انفراجة على خط المواجهة، تحتاج أوكرانيا إلى "الابتكار والتقدم التكنولوجي الكبير"، مضيفا أن التقنيات الدفاعية ستكون النقطة الأساسية في جدول أعمال الوزارة لهذا العام.

وفقًا لعمروف، استخدمت روسيا قذائف مدفعية أكثر بستة أضعاف من أوكرانيا، وضحت بما متوسطه 400 جندي مقابل كيلومتر مربع واحد من الأرض، وتجاوزت قدرات أوكرانيا في إنتاج طائرات بدون طيار من منظور الشخص الأول (FPV)، ولكن على الرغم من كل هذا "لم تقترب من أهدافها الاستراتيجية".

وزارة الدفاع الأوكرانية الأسلحة بعيدة المدى قمة رامشتاين الجيش الأوكراني

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