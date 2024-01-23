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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

عضو فرقة محمد منير.. نقابة الموسيقيين تنعى عازف الجيتار ياسر الدلجاوي

صدى البلد

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة، عازف الجيتار ياسر الدلجاوى أحد أعضاء فرقة الكينج محمد منير، الذى رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض. 

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وفاة عازف الجيتار ياسر الدلجاوي ضمن فرقة محمد منير

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نقابة الموسيقيين تنعي شقيقة الكينج محمد منير

وجاء في بيان لنقابة الموسيقيين : "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلته بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

ورحل عن عالمنا عازف الجيتار ياسر الدلجاوى أحد أعضاء فرقة الكينج محمد منير، ونشر أحد أقارب محمد منير على حسابه الرسمي بـ فيس بوك صورا تجمع حسن أبا يزيد مع محمد منير، معلقًا: انتقل إلى رحمة الله تعالى الجميل ياسر الدلجاوي من الناي اللي طلعنا عليها في فرقة محمد منير وكان ليه طله بهية على المسرح.. ألف رحمة ونور تنزل عليك يادلجاوي كلنا لها.

منير الفنان مصطفى كامل الكينج محمد منير المهن الموسيقية فرقة محمد منير

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