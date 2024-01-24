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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المسلماني: الاحتلال الإسرائيلي دمر كل شيء في قطاع غزة

الإعلامي أحمد المسلماني
الإعلامي أحمد المسلماني

أكد الإعلامى أحمد المسلمانى، أن الاحتلال دمر كل شئ، في فلسطين وقطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل  لا ترى ما تقوم به وحشية، حتى أن  الرئيس الإسرائيلى تواجد بسويسرا لحضور منتدى ديفوس، في الوقت الموجود فيه دعاوى جنائية تطالب بالقبض عليه لانه مرتكب جرائم حرب.

 

وقال أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى”، عبر فضائية “الحياة”، أن موقف مصر فى القضية الفلسطينية واضح، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي، بضرورة العمل على وقف إطلاق النار المستدام لإطلاق النار، إضافة إلى وقف التهجير القسرى وعدم تصفية القضية.

 

وتابع مقدم برنامج “الطبعة الأولى”، أن رئيس إسرائيل  قد اكد أنه لايوجد أكثر وحشية من الدعوة المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، ولا يرى وحشة فى قتل الأطفال والنساء  وتدمير المنازل،


 

احمد المسلماني فلسطين قطاع غزة إسرائيل سويسرا

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