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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد الشهاوي: مصر بها عدد كبير من الشعراء

أحمد الشهاوي
أحمد الشهاوي

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إنه في فترة الثمانينات لم يكن هناك شاعرة واحدة، الأمر الذي يعبر عن تراجع الشعر في مصر بشكل كبير، ونحن بلد الثقافة الأعرق في مصر.

 

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ونوه "الشهاوي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه ليس كل الشعراء لديهم وقت متفرغ للشعر فقط، فهم يعملون ولديهم مصر رزق أخر، فلا نجد شاعرًا بدون عمل.

 

وأضاف الشاعر أحمد الشهاوي، أن مصر الآن بها عدد عظيم من الشعراء والشاعرات، هناك تراجع في الشعر على مستوى العالم، وكان هناك شاعرات يكتبن باللغة العامية المصرية، متسائلًا هل نستطيع أن نعد 20 شاعرة في هذا الجيل بمستوى ممتاز ومثقفات ويعرفن لغات أجنبية.

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