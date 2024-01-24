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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير لمجدي عبد الغني على هزيمة الجزائر من موريتانيا

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

علق الاعلامي مجدي عبد الغني علي هزيمة الجزائر من موريتانيا ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز عليه في ختام دور المجموعات بهدف نظيف.

وكتب مجدي عبد الغني: موريتانيا تكتب التاريخ! 🇲🇷🔝، الجزائر تودع أمم إفريقيا من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد خسارة تاريخية أمام موريتانيا.

موريتانيا تُقصي الجزائر

وفجّر منتخب موريتانيا المفاجأة الكبرى بإقصائه منتخب الجزائر من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز عليه في ختام دور المجموعات بهدف نظيف.

وسجّل هدف منتخب موريتانيا اللاعب محمد ديلاهي يالي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

وبتلك النتيجة رفع منتخب موريتانيا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة خلف أنجولا المتصدر بـ 7 نقاط، ويليه بوركينا فاسو 4 نقاط، والجزائر يتذيل الترتيب بنقطتين فقط.

ويتأهل منتخب موريتانيا إلى دور الـ 16 من البطولة كأفضل ثالث بالمجموعة.

الجزائر موريتنيا فوز موريتانيا كأس الأمم الافريقية مجدي عبد الغني

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