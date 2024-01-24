أول تعليق لـ حملة بايدن بشأن فوز ترامب في انتخابات نيوهامبشير

أكدت حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بترشيح الحزب الجمهوري بات شبه مضمون.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت جولي تشافيز رودريجيز، مديرة حملة بايدن، في بيان: "تؤكد نتائج الليلة أن دونالد ترامب قد نجح في تأمين ترشيح الحزب الجمهوري".

وأضافت أن حركة MAGA "فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" المناهضة للحرية أكملت سيطرتها على الحزب الجمهوري.

وأشار البيان إلى أن ترامب، مع "أجندته المتطرفة" التي كلفت الجمهوريين في الانتخابات سابقًا، يتجه مباشرة إلى مباراة انتخابات عامة حيث سيواجه الشخص الوحيد الذي هزمه في صندوق الاقتراع: جو بايدن.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، في نبأ عاجل لها، بفوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية نيوهامبشير.

وشهدت ولاية نيوهامبشاير، انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار مرشحه للسباق الرئاسي الأمريكي.

وواجه ترامب، آخر منافسيه في الانتخابات، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة، نيكي هايلي، في نيوهامشير.