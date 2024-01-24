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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقرير عن أهم فوائد محطة الضبعة النووية لمصر

الضبعة النووية
الضبعة النووية

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول أبرز الفوائد التى تجنيها مصر من محطة الضبعة النووية، وذكر التقرير أن استراتيجية الطاقة فى مصر 2035 ترتكز على عدة محاور منها تأمين مصادر التغذية الكهربية.

ولفت التقرير إلى استخدام تكنولوجيا جديدة لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية، وتنويع مصادر الطاقة والوصول لمزيد أمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة، حيث تهدف الدولة للتوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وأشار التقرير إلى أن استراتيجية الطاقة المستدامة تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، ومن المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035.

وأكد التقرير على إدخال الطاقة النووية بنسبة حوالى 3%، وتساهم المحطة فى خفض حوالى 14 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويا، وستكون مصدرا لخلق الآلاف من فرص العمل للشباب.

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