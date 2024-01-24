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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هاني شنودة: ثلاثة عناصر رئيسية سر الموسيقى التصويرية بمسلسل حالة خاصة

هانى شنودة
هانى شنودة

كشف الموسيقار هانى شنودة عن ثلاثة عناصر رئيسية كانت السبب فى وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل حالة خاصة.

 

وقال هانى شنودة فى تصريح خاص لصدى البلد: وجدت نفسى أمام ثلاثة عناصر مهمة فى هذا العمل حتى أتمكن من التعبير عنهم بالموسيقى، الأول أن بطل العمل مريض بالتوحد، وهذا المرض به كثير من التفاصيل، وكنت حريصا على المعرفة به، أما العنصر الثانى وهو تحد بالنسبة لى، حيث من المعروف عن طه دسوقى أنه كوميديان، وعندما يقدم دورا مثل مريض التوحد، وهى شخصية جادة كان أمرا صعبا بالنسبة لى، أما الثالث كيف يمكن التعبير عن هذه الشخصية الصعبة، ولذلك استعنت بمطربة سوبرانو كآلة وسط الأوركسترا حتى يمنح للموسيقى عمق إنسانى، ويعبر عن حالة مريض التوحد المليئية بتفاصيل كثيرة منها الابتعاد عن الضوضاء، والذكاء الحاد، عدم الاتزان فى بعض الأمور، وكانت هذه العوامل مثلت حيرة بالنسبة لى حتى وصلنا الى المراد.

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هانى شنودة 

وطرحت منصة watch it الحلقات الخامسة والسادسة من مسلسل “حالة خاصة”، الذي يقوم ببطولته كل من غادة عادل وطة الدسوقي.

وحملت الحلقات العديد من الأحداث ، ومنها قيام أماني النجار" غادة عادل “ بترك مسؤولية المكتب لناديم ” طه الدسوقي " خلال فترة إجازتها.

فيما وافقت رام الله علي الزواج من زوج أماني النجار، إلا أنه تغيب عن الحضور ، لتواجه مشكلة انتهاء فترة إقامتها ، ليحضر نديم في اللحظات الأخيرة.

واستمر عز “ حسن ابو الروس ” في سرقة أفكار نادين حيث ادعي أنه استطاع برفقة رام الله أن يجد حلا لقضية انتحار.

تفاصيل مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس والفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى.

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة.

الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية حالة خاصة حسن أبو الروس طه دسوقي مسلسل حالة خاصة

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