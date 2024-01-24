أصلي لهما.. تعليق ناري من ليلى عبد اللطيف عن أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز

كشفت ليلى عبد اللطيف خبيرة الابراج بعض التفاصيل عن توقعها بطلاق أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز وذلك خلال لقائها فى برنامج et بالعربى والذى ردت فيه عن كثير من الهجوم الذى تعرضت له بسبب النجمين.

وقالت ليلى عبد اللطيف : كذب المنجمون ولو صدقوا، أنا مش منجمة ولا ليا علاقة بعالم النجوم، أنا عندي إلهام وإحساس قوي لا أكثر ولا أقل، ومش عايزة قلبها ينجرح ولا قلبه لأنها شفافة وصادقة ورقيقة ودوغري معندهاش لف ودوران وهو طيب ومن عيونه هنشوف إنه بيحبها ومعرفش كلامي هو اللي أخد ضجة أكتر من خبر الطلاق ليه؟ ولو كنت أعرف ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي كنت اتصلت بيهم وقولتلهم خلوا بالكم هيحصل حاجة وكنت وقفت جنبهم ومكنش يحصل طلاق وأنا بصلي ليهم علشان يرجعوا وبتمنى يرجعوا لأنهم الاتنين كأنهم روح واحدة".

أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز

ويشارك أحمد العوضي، في موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل حق عرب، وويشاركه البطولة كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، محمد علاء، وليد فواز، وفاء عامر، سلوى عثمان وآخرين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

بينما ياسمين عبد العزيز قررت الابتعاد هذا العام عن التلفزيون والعودة إلى السينما من خلال فيلم جديد لم تكشف عن تفاصيله.