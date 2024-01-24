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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مصطفى شعبان يعود لتصوير مسلسل المعلم بعد الاطمئنان على والده

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

يكمل الفنان مصطفى شعبان تصوير دوره فى مسلسل "المعلم" الذى من المقرر عرضه فى رمضان المقبل وذلك بعد فترة توقف بسبب انشغاله مع والده الذى قام بإجراء عملية جراحية له فى القلب.

 

ويقوم مصطفى شعبان بتصوير العمل داخل ستوديو الأهرام والمسلسل يشارك فى بطولته مع هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، سيد رجب، وهو من تأليف محمد شواف، وإخراج مرقس عادل.

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مصطفى شعبان

وقد أصدر الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، قراراً بتعيين الفنان مصطفي شعبان، مستشارا للشئون الفنية والتعاون الدولي بالاتحاد، وذلك لما يتمتع به من خبرات إعلامية وفنية كبيرة فى هذا المجال.

 

وأشاد “الليثي”، بانضمام النجم الكبير إلى إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي، مؤكدا أنه إضافة مهمة إلى الاتحاد وللإعلام العربي والإسلامي خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب الفنان مصطفي شعبان، عن سعادته وترحيبه بانضمامه لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، متمنياً أن يكون عند حسن الظن وأن يقدم الإضافة في المرحلة المقبلة.

 

يذكر أن الفنان الكبير مصطفي شعبان، شغل العديد من المناصب الهامة ومنها، عضو لجنة تحكيم جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، وأيضا سفيرًا للاتحاد الرياضي المصرى للإعاقات الذهنية.

من ناحية أخرى، قدم مصطفى شعبان فى رمضان الماضى مسلسل "بابا المجال"، وشارك فى بطولته نسرين أمين، وسهر الصايغ، وباسم سمرة، وسوسن بدر، وجومانا مراد، ورياض الخولى، ومحمد نجاتى، ومحمود حافظ، وفرح يوسف، وسما إبراهيم، وعارفة عبد الرسول، ومحمد رضوان، وأحمد كشك، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.

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