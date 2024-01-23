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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لها تقدير خاص.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل حلقتها مع الإعلامية هالة سرحان

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

كشفت الإعلامية أسما إبراهيم عن تفاصيل استضافتها للاعلامية هالة سرحان وكواليس الحلقة التى وصفتها بالمختلفة والتى لها خصوصية معها.

وقالت أسما إبراهيم فى ندوة صدى البلد: اننى سعيدة باستضافة الإعلامية هالة سرحان التى تعد مثلى الأعلى فى الإعلام ولها تقدير خاص بالنسبة لى.

وأضافت أسما إبراهيم: استفدت كثيرا من هذه الحلقة على المستوى الشخصي وفوجئت بأنها كانت تتابع برنامجى واشادت به.

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أسما إبراهيم

وحلت المخرجة ‏إيناس الدغيدي ضيفة على برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة “القاهرة والناس” يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساء.

وفى رسالة قوية بعد الأزمة التى تسببت فيها المخرجة إيناس الدغيدي، بتصريحاتها حول زواجها من المؤلف تامر حبيب؛ أكدت أنه لا أحد يستطع أن يتسبب فى الوقيعة بينها وبين تامر حبيب.

وكتبت إيناس الدغيدي، على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور الشهير “إنستجرام”: “إلى كل من أراد أن يصطاد فى الماء العكر من أهل الشر؛ أقول لهم: لن توقعوا بيني وبين أصدقائي الغاليين، ولن تنالوا من الفن وأهل الفن، نحن وسط مترابط وقوي بإبداعاتنا وتاريخنا، موتوا بغيظكم”.

وكشفت إيناس الدغيدي، عن حقيقة عرضها الزواج على المؤلف تامر حبيب بعد أزمة ارتدائه الحلق، التى أثارت جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا.

وقالت إيناس الدغيدى، فى ندوة “صدى “البلد”: عرض الزواج من تامر حبيب كان مجرد هزار، وجاء ذلك بعد أزمته التى اشتعلت بعد ارتدائه حلق، لكن الأمر برمته كان مجرد هزار بيني وبينه، وهو من المؤلفين المتميزين، وله عديد من الأعمال الفنية المميزة والناجحة”.

ووضعت المخرجة إيناس الدغيدي، حدا لكل الشائعات التي طالتها بشأن علاقتها بالفنان محمود عبد العزيز وحقيقة طلبه الزواج منها، كما كشفت عن حقيقة عرض الزواج منها من جانب عدد من النجوم.

“حبر سرى” أسما إبراهيم الاعلامية هالة سرحان الإعلامية أسما ابراهيم هالة سرحان

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